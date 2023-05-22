Вассерман объяснил, как Запад собственноручно лишает себя мирового влияния Вассерман: экономическое влияние Запада в мире уменьшается из-за вывода производства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Политические лидеры Запада собственноручно ведут свои страны к бедственному положению, рассказал в беседе с «Народными Новостями» депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя саммит G7 в Хиросиме, который, по словам американского журналиста Питера Бейкера, превратился в «клуб разбитых сердец», где президенты и премьеры жаловались друг другу на низкий уровень поддержки сограждан. Вассерман считает, что руководителям западных стран становится все сложнее убеждать свое население в правильности их политики.

Вообще трудно убеждать людей в правильности своих действий, когда от этих действий люди беднеют буквально на глазах. Так что, действительно, поддержка западных лидеров падает, — подчеркнул российский депутат.

По его мнению, в экономическом плане коллективный Запад начал проигрывать с того момента, когда принялся выводить свои производства в регионы с дешевой рабочей силой.

Формально, чисто в бухгалтерском плане многие на Западе от этого выиграли. Но, во-первых, выигрывают не все, а во-вторых, жизнь не сводится к бухгалтерским играм. Соответственно, то, что на бумаге казалось выгодным, в остальных отношениях очень плохо, — пояснил Вассерман.

Издание отмечает, что, согласно информации Reuters, сегодня в мире происходит стремительное сокращение экономического влияния Запада. Так, если в начале 1980-х годов на экономики G7 приходилось более 50% мирового ВВП, то в 2023 году этот показатель снизился до 29,9%.

Между тем в ходе предстоящего визита главы правительства РФ Михаила Мишустина в Китай ожидается подписание целого ряда рабочих соглашений, регулирующих разнообразные формы текущего сотрудничества.