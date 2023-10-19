Валуев пояснил предложение Лаврова отдыхать в Северной Корее Депутат Валуев: нельзя гарантировать, что число рейсов в КНДР резко увеличится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Валуев

Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал российским туристам отправляться на отдых в Северную Корею из-за сотрудничества двух стран, ведь отношения действительно налаживаются, таким мнением с NEWS.ru поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. По его словам, это направление не слишком популярно среди россиян, поэтому нельзя гарантировать, что число рейсов в КНДР резко увеличится.

Думаю, Сергей Лавров посоветовал российским туристам отправляться в КНДР из-за взаимодействия двух стран, отношения действительно налаживаются. Но нельзя гарантировать, что сейчас увеличится число рейсов. У нас не особо популярно данное направление, Северная Корея достаточна закрытая страна, нужно много чего знать путешественникам, чтобы туда отправиться. И поэтому говорить сейчас о каком-то резко возрастающем потоке туристов туда преждевременно, — рассказал Валуев.

Ранее Лавров во время визита в КНДР порекомендовал страну российским туристам. Глава ведомства не стал аргументировать свою рекомендацию, а также не рассказал, чем ему запомнится текущая поездка в Северную Корею.

До этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран заявил, что контакты с Россией будут развиваться «на новом высоком уровне». В послании он также указал на то, что надеется на победу российского народа в борьбе с гегемонией империалистов.