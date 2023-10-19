Лавров рассказал, какую страну порекомендовал бы российским туристам Лавров посоветовал российским туристам отдыхать в КНДР

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время своего визита в КНДР, что порекомендовал бы эту страну российским туристам. Согласно стенограмме разговора с журналистами, которая опубликована на сайте МИД РФ, глава ведомства не стал аргументировать свою рекомендацию, а также не рассказал, чем ему запомнится текущая поездка в Северную Корею.

Стал бы [рекомендовать российским туристам отдых в КНДР], — сказал Лавров.

Лавров приехал в КНДР 18 октября. На встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в правительственной резиденции Кымсусан он заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Глава российского МИД отметил, что это произошло после сентябрьской встречи лидеров двух стран.

Лавров напомнил, что 75 лет назад СССР первым признал молодое корейское государство. Министр добавил, что свой вклад в становление отношений между Москвой и Пхеньяном внесли бывшие руководители КНДР Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Министр иностранных дел КНДР отметила, что товарищеские узы укрепляются на частных встречах глав МИД двух стран, а корейско-российские отношения «развиваются с новой жизненной силой».

До этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран заявил, что контакты с Россией будут развиваться «на новом высоком уровне». В послании он также указал на то, что надеется на победу российского народа в борьбе с гегемонией империалистов.