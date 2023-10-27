В Совфеде усомнились в искренности намерений ФРГ сотрудничать с Арменией Сенатор Цеков: Европа не сможет оказать Армении должной поддержки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европа не сможет оказать Армении должной поддержки, в частности, Берлин использует Ереван «как разменную монету», чтоб насолить России, заявил NEWS.ru член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, европейские политики позволяют себе говорить многое, потому что они «временщики» — люди, которые через пару лет уйдут с поста, и за неисполненные обещания им ничего не будет.

Если в Армении кто-то хочет сотрудничать с нынешней Европой, которая по большому счету перспектив никаких не имеет, что ж, это их выбор. Хотя я убежден, что никакой поддержки Армения не увидит и Европа в скором будущем будет заниматься только своими проблемами, — считает крымский сенатор.

Он также прокомментировал заявление председателя комитета по иностранным делам ФРГ Михаэля Рота, который заявил, что граждане и власти Армении «хотят освободиться» от России. Цеков уверен, что слова немецкого чиновника направлены на ухудшение отношений между Москвой и Ереваном. При этом он убежден, что значительная часть страны понимает, что на самом деле происходит в Армении, какую политику ведет их руководство, а также — кто друг, а кто враг.

Единственное, чего можно ожидать, что ФРГ использует Армению как разменную монету и, в частности, постарается насолить России. Я надеюсь, что со временем наши отношения улучшатся, но только от действий самой Армении. Сегодняшняя политика России направлена на нормальные взаимоотношения с Арменией, поэтому нас винить в чем-то просто нельзя, — заключил он.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в присутствии российских военных баз на территории Армении нет никаких преимуществ. Он отметил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Пашинян подчеркнул, что недавние события в Карабахе привели страну к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

До этого Армения ратифицировала Римский статус Международного уголовного суда, который в марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Позже в Ереване сообщили, что ОДКБ и другие структуры не в силах гарантировать безопасность республики.