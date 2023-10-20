В Совфеде оценили испытания США на ядерном полигоне Сенатор Джабаров: испытания США на ядерном полигоне были целенаправленным жестом

Фото: Flickr/Nevada National Security Site

США демонстративно провели испытания на ядерном полигоне после того, как Госдума отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил Lenta.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, это не совпадение, а целенаправленный жест.

Это может быть и совпадением, что в тот день, когда Дума приняла законопроект о ратификации, они провели испытания. Но, скорее всего, это не совпадение или случайность, это именно целенаправленный жест американцев — показать, что нам вообще не важно ваше мнение, ваше решение, мы поступаем так, как считаем нужным, — заявил сенатор.

Госдума РФ 18 октября приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин объяснил, что в России на протяжении 23 лет ждали ратификации договора со стороны США, но этого не произошло.

В тот же день США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывали ядерное оружие. Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) сообщила, что взрывчатка была химической. Отмечается, что эксперимент проводился «в целях США по нераспространению ядерного оружия» для снижения глобальных ядерных угроз.