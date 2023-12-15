В Совфеде назвали условие нормализации отношений России и США Сенатор Цеков: США должны прекратить поддержку Украины ради отношений с Россией

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

США для нормализации и выстраивания отношений с Россией должны прекратить поддержку Украины и перестать способствовать продолжению боевых действий, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он отметил, что конфликт рано или поздно закончится и обеим державам придется возобновить диалог на основе взаимоуважения.

Прежде всего США должны продемонстрировать желание выстраивать отношения с РФ и прекратить поддержку Украины. Понятно, что мы не будем врагами до конца времен. Но еще раз повторю, конфликт закончится и надо будет выстраивать отношения, но на основе взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела, взаимных интересов. Эти принципы наша страна много лет провозглашает, — высказался Цеков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американский репортер газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович находится под арестом в соответствии с решением суда. Таким образом российский лидер прокомментировал слова иностранной журналистки о том, что Гершкович находится в тюрьме «без суда и следствия».

Также глава РФ отметил, что Россия не отказывается от диалога с США по поводу обмена Гершковича и Пола Уилона, который тоже является американцем и осужден за шпионаж. Он добавил, что Москва ждет предложений от Вашингтона, которые устроят обе стороны. Также российский лидер заявил, что гражданам США следовало бы не совершать правонарушений.