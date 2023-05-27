В Совфеде хотят признать Вторую мировую геноцидом против СССР Косачев предложил признать события Второй мировой геноцидом Европы против народов СССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале призвал пересмотреть интерпретацию событий Второй мировой войны как агрессии и расширить ее до концепции геноцида против народов Советского Союза. По его мнению, участником геноцида был не только нацистский режим, но и вся европейская общность того времени.

Вслед за Германией, Францией и Европарламентом теперь и Британия решила «поправить» историю и признала украинскую теорию «голодомора» геноцидом против украинского народа, — написал Косачев.

Сенатор выразил мнение, что «настало время ответить на этот лицемерный «парад геноцидов», который имеет одну цель: вопреки исторической справедливости начать войну против России на историческом фронте. Косачев также отметил, что написание резолюций обходится значительно дешевле и выглядит более эффектно, чем предоставление еще больших сумм Киеву, который он описывает как «бездонную бочку».

Однако, когда самые важные и жестокие колониальные державы, а также «авторы Освенцима и Холокоста» говорят о геноциде с таким пафосом, это становится пределом цинизма, считает Косачев.

Ранее депутаты Палаты общин британского парламента единогласно приняли резолюцию о признании голодомора 1930-х годов геноцидом украинского народа. Инициатором выступила депутат Консервативной партии Полин Летхэм, которая заявила, что решение не подразумевает никаких конкретных шагов. Парламентарий при этом добавила, что принятая резолюция должна стать посланием президенту России Владимиру Путину.