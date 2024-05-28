В Совфеде дали оценку возможному удару по российской РЛС Сенатор Бондарев назвал спланированным терактом ВСУ и НАТО возможный удар по РЛС

Фото: МО Украины

Возможная атака на российскую РЛС «Воронеж-ДМ», расположенную под Армавиром, является спланированным терактом ВСУ, предположил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его мнению, план разрабатывался при содействии НАТО.

Атака на РЛС «Воронеж-ДМ» как элемент российской системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении — это спланированный при содействии специалистов НАТО теракт по цели со стороны ВСУ, — заявил Бондарев.

Сенатор отметил, что считает ошибочным мнение о деятельности Киева без контроля со стороны США. Он подчеркнул, что именно Вашингтон и НАТО определяют цели и конструируют ВСУ для проведения новых атак.

Несмотря на проведенную атаку на РЛС «Воронеж-ДМ», были оперативно задействованы другие радиолокационные станции с целью обеспечения постоянного обнаружения и отслеживания объектов воздушной обстановки, — добавил он.

Бондарев пояснил, что Россия не «ослепла». В то же время отечественные Воздушно-космические силы продолжают работу по обеспечению безопасности границ, резюмировал он.

Ранее заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что атака на российскую РЛС была организована в интересах Вашингтона. По его словам, станция не представляла большой опасности для украинской армии.