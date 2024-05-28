Военэксперт объяснил, кому выгодно было атаковать российские РЛС Военэксперт Козюлин: США был выгоден удар по российской РЛС

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Атака на российскую РЛС была организована в интересах Вашингтона, рассказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Так он прокомментировал удар по российской РЛС «Воронеж-ДМ», расположенной под Армавиром. По его словам, станция не представляла большой опасности для украинской армии.

В первую очередь ее задача — отслеживать баллистические ракеты и ядерные ракеты. Потому РЛС не представляла большой военной угрозы именно для ВСУ. Этот удар был нанесен в интересах Соединенных Штатов, — заявил Козюлин.

Впрочем, отметил эксперт, вряд ли это можно назвать подготовительной фазой для нанесения ядерного удара по России. У Москвы всегда есть возможность нанести ответный удар. Так что Запад, скорее всего, не решится на такой шаг. Целью этой атаки, по его мнению, было спровоцировать Россию, увидеть ее реакцию.

Это удар по стратегической стабильности, которую Россия и еще Советский Союз налаживали. Такая инфраструктура обеспечивает безопасность не России даже, а всего мира. РЛС позволяет видеть цели на тысячи километров, она в определенной мере представляет угрозу и для Украины, — сказал Козюлин.

Ранее первый зампредседателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости проверить защиту шахт с ядерным оружием после сообщений об ударе по РЛС. По его словам, сведения об атаках на объекты, являющиеся частью системы предупреждения о ракетном нападении, вызывают больше вопросов к их обороне, поскольку это составляющая российского ядерного щита.