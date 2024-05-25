В Госдуме потребовали проверить защиту стратегических РЛС ВС России Депутат Журавлев призвал проверить защиту шахт с ЯО после сообщений об атаке РЛС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Первый зампредседателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru о необходимости проверить защиту шахт с ЯО после сообщений об ударе по РЛС. По его словам, сведения об атаках на объекты, являющиеся частью системы предупреждения о ракетном нападении, вызывают больше вопросов к их обороне, поскольку это составляющая российского ядерного щита.

И если, предположительно, они подверглись нападению, то как охраняется все остальное: ракетные шахты, пусковые комплексы? Надеюсь, что все это как раз будет тщательно проверено во время совместных учений с Белоруссией, которые стартовали на этой неделе. Взаимодействие всех и служб и установки ПВО, под защитой которых, безусловно, должны быть наши ядерные объекты, — отметил Журавлев.

Депутат добавил, что украинскую противовоздушную оборону российская сторона разрушила «уже давно», а стационарных РЛС там «практически не осталось». Журавлев допустил, что они уничтожены точными ударами ВС РФ.

Ответили, можно сказать, заранее, — добавил парламентарий.

Ранее российские военные нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу Patriot и радиолокационной станции AN/MPQ-65 в Запорожье. В силовых структурах уточнили, что цель была поражена ракетным комплексом «Искандер» в районе населенного пункта Гуляйполе.