В Совбезе назвали непозволительно мерзкой вакханалию в клубах на фоне СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ночных клубах, в том числе и столичных, творится непозволительная мерзкая вакханалия и дальнейшая показная благотворительность с участием российских звезд шоу-бизнеса, в то время как простые россияне трудятся ради помощи фронта, заявил в беседе с ТАСС помощник секретаря Совбеза России Наиль Мухитов. По его мнению, «публичное покаяние» артистов в соцсетях случилось только по причине испуга лишиться многомиллионных гонораров.

Их образ жизни, мировоззрение достигли такого дна, что они искренне не понимают, почему их осуждает общество и за что им надо извиняться. Их публичное покаяние в соцсетях произошло только из-за испуга лишиться многомиллионных гонораров, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», обсуждая на встрече с главами муниципалитетов вопросы, связанные с участниками спецоперации на Украине. По его словам, носителями правильных жизненных ценностей являются прежде всего участники СВО, а не полураздетые веселящиеся звезды.

Журналист Ксения Собчак со ссылкой на два источника ранее заявила, что Путину о вечеринке в «Мутаборе» рассказал режиссер Никита Михалков. С ее слов, именно он поспособствовал тому, чтобы участники мероприятия понесли наказание. Михалков в ответе Собчак заверил, что у него на встречах с президентом поднимаются более серьезные темы.