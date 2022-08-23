Ликвидацией лесных пожаров займется правительственная комиссия Мишустин подписал указ о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России будет создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Комиссию возглавит вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Первое заседание состоится 23 августа.

Правкомиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории ряда субъектов центральной части России, — сообщается на сайте правительства России.

Лесные пожары начались в России в середине апреля. Особый противопожарный режим был введён в 14 регионах, в том числе в Омской области. Самая сложная ситуация сложилась в Хакасии. В Красноярском крае за три дня зафиксировали более полусотни очагов возгорания, огонь потушили лишь к июню. В настоящий момент сложная ситуация наблюдается в Рязанской области, где общая площадь лесных пожаров составляет более 180 гектаров. В регионе сохраняется режим ЧС. Борьба с огнем осложняется жаркой погодой и порывистым ветром. Крупный пожар также возник в Ростовской области.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что на этой неделе в городе в 1,5 раза усилится концентрация веществ горения, из-за чего столицу накроет дымка. Тишковец назвал причиной юго-восточный вынос воздушных масс со стороны Рязанской и Владимирской областей, так как там горят торфяные болота.