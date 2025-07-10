В России сбили 185 беспилотников за сутки Минобороны: российские средства ПВО сбили за сутки 185 беспилотников ВСУ

Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили и уничтожили 185 беспилотников самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным МО, также были ликвидированы пять управляемых авиационных бомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ведомство уточнило, что с начала специальной военной операции российские силы ликвидировали 663 самолета, 283 вертолета, 68 662 беспилотных летательных аппарата, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 183 танка и бронемашины, 1576 реактивных систем залпового огня, 27 212 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 37 942 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили 14 дронов ВСУ в российских регионах. В ведомстве уточнили, что цели были поражены в акватории Черного моря и в Крыму, а также в Белгородской, Пензенской и Курской областях.