В России продлили запрет на поставку нефти по потолку цен Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на нефть до 31 декабря

Фото: Thomas Schulze/ZB/Global Look Press

Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен, введенный Западом на российскую нефть. Как указано в соответствующем документе, опубликованном на портале правовых актов, запрет действует до 31 декабря текущего года.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания. Указ о применении специальных экономических мер российский лидер подписал 27 декабря 2022 года как ответ на ограничения со стороны западных стран. Он вступил в силу 1 февраля 2023 года и сперва должен был действовать до 1 июля того же года, но в последствии срок действия меры несколько раз продлевался, в частности до 30 июня 2024 года.

Ранее Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) во время посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Отмечается, что с помощью коллайдера ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва.

До этого Путин поручил проработать вопрос создания ядерной энергетической установки в космосе. Глава государства отметил важность этого проекта, указав, что Россия имеет определенные преференции в данной сфере, которых лишены другие страны.