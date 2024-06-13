Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) во время посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне, передают «Известия». Отмечается, что с помощью коллайдера ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва.

Несмотря на то что проект немножко сдвигается вправо, но, как сейчас мне рассказали, все принципиальные вопросы решаются. У наших партнеров тоже, скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас, — сказал российский лидер.

Ранее в Европейской организации по ядерным исследованиям заявили, что с ноября будет приостановлено сотрудничество со специалистами, связанными с какой-либо российской структурой, большинство из которых не проживает в Швейцарии. В связи с этим задачи на Большом адронном коллайдере передадут другим группам ученых. В ЦЕРН отметили, что организация больше не получает финансирования от России.

Ранее Путин поручил проработать вопрос создания ядерной энергетической установки в космосе. Глава государства отметил важность этого проекта, указав, что Россия имеет определенные преференции в данной сфере, которых лишены другие страны.