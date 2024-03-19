ЦЕРН разорвет связи с 500 специалистами, связанными с Россией ЦЕРН с 30 ноября прекратит работу с 500 специалистами, связанными с Россией

Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией, заявил РИА Новости официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье. По его словам, соглашение о сотрудничестве приостановят с 30 ноября.

Нa дaнный момент у нaс менее 500 пользовaтелей, которые все еще связaны с кaкой-либо российской организацией, большинство из которых не проживaет в этом регионе (в Швейцaрии). Приостaновление действия соглaшения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого годa, — сказал он.

Марсолье подчеркнул, что ЦЕРН больше не получает финансирования от России. Организация готовится к тому, что задачи на Большом адронном коллайдере (БАК) в будущем возьмут на себя другие группы.

В прошлом году директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачев утверждал, что специалисты Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН продолжат сотрудничать с Европейской организацией по ядерным исследованиям до осени 2024 года. При этом он добавил, что россияне уже передают дела коллегам из других стран.

В ноябре Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) сообщал, что разработал технологию «Лунный топограф», которая позволяет изучать и картографировать небесные тела. С помощью этой технологии можно создавать различные продукты, включая 3D-модели и карты.