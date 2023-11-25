Российские ученые представят новую технологию составления карт небесных тел

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Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал технологию «Лунный топограф», которая позволяет изучать и картографировать небесные тела, передает РИА Новости. Она будет представлена на III Конгрессе молодых ученых, который пройдет в Парке науки и искусства «Сириус» с 28 по 30 ноября.

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) разработал комплексную технологию геодезического изучения небесных тел «Лунный топограф», на основе которой проводятся изыскания и картографирование для перспективных космических исследований. Проект будет представлен на стенде университета на III Конгрессе молодых ученых, который пройдет в Парке науки и искусства «Сириус», — заявили в учебном заведении.

С помощью этой технологии можно создавать различные продукты, включая 3D-модели и карты. На стенде университета будут представлены результаты цифрового моделирования рельефа участка на Луне, где должна была осуществить посадку станция «Луна-25».

Ранее ученые NASA выяснили, что за последние четыре года скорость вращения Марса изменилась — ежегодно марсианские сутки сокращались на мельчайшие доли секунды. Это удалось выяснить благодаря зонду Mars InSight. По одной из версий, это происходит из-за перераспределения льда на полярных шапках планеты.