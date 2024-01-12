В России предложили забрать у Болгарии памятник «Алеша» Российский депутат Никора предложил перевезти памятник «Алеша» в Мурманск

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Памятник советскому солдату-освободителю (памятник «Алёша»)

Знаменитый памятник советским воинам-освободителям «Алеша» можно перевезти из Болгарии в Россию, считает заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора. «МК в Мурманске» цитирует слова политика, который выразил уверенность, что в Мурманске всегда найдется место для памятника борцам с нацизмом.

Парламентарий намерен обратиться к губернатору Мурманской области Андрею Чибису, чтобы он оказал содействие переносу монумента. При этом в столице региона и в Североморске уже есть похожие памятники, среди которых «Алеша» мог бы занять достойное место, пишет издание.

Никора выразил возмущение предложением болгарских депутатов перенести памятник «Алеша» из города Пловдив, где он был установлен в 1957 году, в Музей социалистического искусства, расположенный в столице страны Софии. Музей при этом отказывается принять монумент, утверждая, что не располагает достаточным пространством для такой крупной скульптуры.

Демонтировать памятник «Алеша» предложили депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию». Согласно их заявлению, перемещение памятника является «моральным актом», который необходимо осуществить в честь истории страны.