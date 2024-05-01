В России предложили существенно повысить МРОТ Депутат Нилов предложил повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил в правительство законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда повышается с 19,2 до 30 тысяч рублей, сообщают «Известия». В документе говорится, что текущий уровень МРОТ влечет за собой необоснованную дифференциацию доходов населения, а также тормозит рост внутреннего валового продукта в стране.

В условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения. В первую очередь следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей. С учетом изложенного законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 30 тыс. рублей в месяц, — говорится в пояснительной записке.

Нилов добавил, что для рассмотрения законопроекта сейчас наиболее подходящее время, так как в скором времени власти начнут работу над распределением бюджета на 2025 год. Депутат выразил уверенность, что минимальный размер оплаты труда в России нужно повышать более высокими темпами.

Ранее стало известно, что в России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ. В законопроекте, который намерена внести в Госдуму фракция «Справедливая Россия — За правду», сообщается, что у большинства предприятий РФ размеры тарифных ставок ниже этого уровня.