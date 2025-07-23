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23 июля 2025 в 15:25

«Плевать хотел»: в России объяснили украинцам, до чего они «домайданились»

Депутат Белик обвинил Зеленского в безразличии к протестам из-за ситуации с НАБУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский ограничивает полномочия антикоррупционных структур, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, действия главы государства игнорируют мнение граждан страны и требования Запада.

Ограничение полномочий НАБУ — ожидаемый шаг со стороны киевского тирана. Жители Украины слишком долго находились под влиянием политиков и уверовали, что Запад решит все их проблемы, а теперь оказалось, что официальный Киев не желает вести антикоррупционную политику, как того требуют западные лидеры, и вообще плевать хотел и на тех и на своих. Что тут скажешь — домайданились, — отметил Белик.

По словам депутата, Зеленский и его команда стремятся избавиться от всего, что мешает им продолжать грабить Украину, поскольку не связывают с ней свое будущее. Он подчеркнул, что протестующие граждане уже взяты «на карандаш» и вскоре среди них могут появиться новые задержанные «майдановцы».

Ранее Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Это вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах, где участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных институтов. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму».

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