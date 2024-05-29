В России появится удобное для туристов нововведение Путин поручил кабмину создать единую цифровую платформу в области туризма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать единую цифровую платформу в сфере туризма, соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов размещен на сайте Кремля. Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2024 года. Ответственным глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Правительству Российской Федерации <...> обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма, — говорится в документе.

Ранее министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил о планах властей запустить прямые авиарейсы на остров Бали из России. По его словам, прямое авиасообщение с популярным курортом для российских туристов планируется возобновить в следующем сезоне.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ранее рассказал, что Таиланд, ОАЭ, Египет и Турция стали самыми популярными заграничными направлениями для отдыха в майские праздники. Из стран ближнего зарубежья можно выделить Белоруссию.

Также сообщалось, что интерес российских туристов к поездкам в Европу возрастает, туроператоры отмечают рост спроса на «комбинированные туры», включающие посещение нескольких стран. Количество запросов на получение шенгенских виз из России превышает возможности европейских консульств, поэтому туристы все чаще обращаются к агентам.