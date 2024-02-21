«Фиаско Запада»: в России объяснили, чем обернется крах Киева Галузин: крах Киева будет означать фиаско Запада

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Крах Украины будет означать фиаско Запада в борьбе с Россией, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинская армия существует благодаря западной военной поддержке. Страны НАТО во главе с Вашингтоном, полагает он, намерены и далее поддерживать на плаву украинский политический проект.

В противном случае его крах будет означать фиаско Запада в борьбе с Россией, — сказал Галузин.

Между тем американский журналист Такер Карлсон заявил, что помощь США не поможет Украине одержать победу в конфликте. Он уверен, что все происходящее — просто глобальная операция по отмыванию денег и на этом зарабатывают «многие люди».

Сомневается в победе над Россией и экс-президент США Дональд Трамп. Он напомнил американцам, что она победила Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта. По словам политика, Россия — это «военная машина». При этом он отметил, что союзники Вашингтона в Европе должны увеличить свои расходы на оборону.

Украина же практически перестала существовать, заявил оппозиционный политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, этому поспособствовали действия Киева в последние годы. Он подчеркнул, что страна потеряла государственность.