Трамп напомнил американцам, кто победил Гитлера и Наполеона Трамп: Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта победила Россия

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Экс-президент США Дональд Трамп напомнил американцам, что Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта победила Россия. Эту справку политик дал, аргументируя свое утверждение о том, что Россия — «военная машина», передает телеканал Fox News.

Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина, — сказал Трамп во вторник, выступая перед сторонниками.

Бывший американский лидер также отметил, что союзники Вашингтона в Европе должны увеличить свои расходы на оборону. Разница с США сейчас составляет «$150 миллиардов», подчеркнул республиканец.

Ранее член Республиканской партии Никки Хейли заявила, что Трамп не может вновь стать лидером США, потому что испытывает страх перед президентом России Владимиром Путиным. У миллиардера в период президентства «тряслись колени» при каждой встрече с российским коллегой, добавила она, в то время как главой США должен стать кандидат, который сможет справиться со страхом перед Путиным.

В январе этого года Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Она согласилась со многими пунктами политики экс-главы Белого дома и призналась, что ранее дважды за него голосовала. Республиканец также исключила вариант выхода из президентской гонки.

До этого Трамп выразил уверенность в собственных возможностях прекратить противостояние на Украине еще до своей инаугурации. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не имеют представления о том, как эти обещания могут быть реализованы.