Такер Карлсон назвал помощь Вашингтона Киеву отмыванием денег

Фото: Zuma\TASS

Помощь США не поможет Украине одержать победу в конфликте, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью интернет-изданию Blaze. Он уверен, что все происходящее — просто глобальная операция по отмыванию денег.

$60 миллиардов не позволят Украине одержать верх над Россией. Ни один честный человек не думает, что это сработает. Это операция по отмыванию денег. Многие люди зарабатывают на этом деньги, — сказал журналист.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что отсутствие возможности возобновить американскую помощь ставит Украину перед выбором, какие города ВСУ в состоянии удерживать. Киеву придется принять решение о защите конкретных населенных пунктов в текущих условиях, украинские власти должны учесть те ресурсы, которые у них есть, пока США не могут передавать ВСУ критически значимые PDA-пакеты, подчеркнула представитель Пентагона.

Сингх призвала палату представителей в кратчайшие сроки утвердить запрос Белого дома на $60 миллиардов для помощи Украине. Она также прокомментировала взятие российскими войсками Авдеевки. ВСУ были вынуждены отвести свои силы из населенного пункта для сохранения артиллерии и боеприпасов, констатировала представитель Пентагона.

До этого в Госдуме РФ выразили уверенность, что США необходимо признать страной-агрессором за поставку оружия Украине. Так депутат от Крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на данные американских СМИ о передаче Киеву обновленных ракет ATACMS большой дальности. Вашингтон, по его словам, напрямую втянут в конфликт на Украине и является одной из его сторон.