В России некоторые выплаты могут увеличить в два раза Единовременные выплаты пострадавшим при ЧС предложили увеличить в два раза

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Выплаты и пособия людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, могут увеличить в два раза, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Инициатива коснется ЧС федерального и межрегионального характера, случившихся после 1 апреля текущего года. Увеличенные выплаты смогут получить жители регионов, пострадавших этой весной от паводков. Соответствующий проект постановления в данный момент находится на согласовании.

По поручению президента РФ МЧС России подготовлен проект соответствующего постановления правительства по увеличению в два раза размеров единовременных денежных выплат и пособий пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, — отметил собеседник агентства.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о продлении выплат 450 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей на погашение ипотеки до конца 2030 года. На пролонгацию нормы от федерального бюджета потребуется 647,59 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин недавно расширил права семей погибших военнослужащих, включая участников специальной военной операции, на получение пенсий по потере кормильца. Жены и дети погибших бойцов, проходивших службу по призыву, участвовавших в добровольческих формированиях, а также погибших на СВО, будут получать две пенсии.