Семьи погибших участников СВО не лишатся второй пенсии Путин подписал закон о получении двух пенсий для семей погибших участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин расширил права семей погибших военнослужащих, включая участников специальной военной операции, на получение пенсий по потере кормильца. Глава государства подписал соответствующий закон, опубликованный на официальном портале правовой информации. Жены и дети погибших военнослужащих, проходивших службу по призыву, участвовавших в добровольческих формированиях, а также погибших на СВО, будут получать две пенсии.

Речь идет о гражданах, которые не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на выплаты. Соответствующая пенсия в прошлом выплачивалась россиянам, которые воспитывают детей до восьми лет.

По данным сопроводительных материалов, дети погибших военнослужащих не будут ущемлены в правах. Они продолжат получать причитающиеся выплаты пенсии по потере кормильца. Так, средства будут поступать ребенку и супруге погибшего. Закон начнет действовать с 1 января 2025 года.

Ранее российский лидер подписал закон об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физических лиц. Согласно документу, без открытия банковского счета россияне смогут единовременно перевести не более 100 тысяч рублей.