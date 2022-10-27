В России может появиться ответственность за «самовольные» выгребные ямы Депутат Колунов: в России могут ввести ответственность за самовольные выгребные ямы

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В России может появиться понятие «нецентрализованная система водоотведения» — речь идет о потребителях, сбрасывающих сточные воды в выгребные ямы и другие подобные сооружения, не имея подключения к централизованной системе водоотведения, рассказал NEWS.ru один из разработчиков поправок в ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, документ рассмотрят в Комитете ГД по строительству и ЖКХ в начале декабря 2022-го. Парламентарий добавил, что проект в ГД внесет фракция «Единой России».

Законопроектом вводится понятие «нецентрализованная система водоотведения». Речь идёт о потребителях, которые не имея подключения к централизованной системе водоотведения, осуществляют сброс сточных вод в выгребные ямы, септики и иные подобные сооружения. Сейчас данный вопрос не регулируется. Самостоятельное бурение колодцев и скважин, дальнейшее использование воды в бытовых целях оказывают существенное влияние на окружающую среду, экологическую обстановку, — отметил Колунов.

Депутат добавил, что поправки предполагают регулирование данной сферы через утверждение типового договора водоотведения между абонентами, осуществляющими отведение сточных вод с использованием нецентрализованной системы водоотведения, и гарантирующей организацией, осуществляющей транспортировку сточных вод и их сброс в централизованную систему водоотведения.

Будут законодательно установлены требования к транспортировке сточных вод, а процесс водоотведения сточных вод должен включать в себя и их очистку. В случае принятия законопроекта будет сформирована система тарифов за водоотведение. Появится и ответственность за нарушение абонентами установленных требований к составу и свойствам сточных вод, — добавил Колунов.

В июне 2022-го Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) заявила о подготовке поправок в законодательство о порядке вывоза сточных вод из домов, где нет централизованной канализации, передает «Российская газета». Ссылаясь на Росстат, издание отметило, что только 65% жилья в России оборудовано централизованной канализацией, остальные пользуются выгребными ямами и септиками, которые нужно периодически опустошать.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что виновным в загрязнении местных водоёмов не следует давать никакой пощады. По его словам, часто виноваты в этом местные жители, сливающие в реки и озёра различного рода нечистоты.