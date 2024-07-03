В РФ хотят расширить присвоение статуса ветерана с учетом стажа на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военнослужащим из числа жителей Донбасса и Новороссии смогут зачесть стаж службы на Украине до вступления новых регионов в состав России, следует из поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта об уточнении механизма установления ежемесячных выплат ветеранам боевых действий, передает ТАСС. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал соответствующую инициативу.

В частности, статус «ветеран боевой службы» предлагается присвоить жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые участвовали в боевых действиях на Украине. Получить его смогут бойцы, которые не участвовали в конфликте на стороне ВСУ. Отмечается, что этот факт будет устанавливаться межведомственными комиссиями в регионах.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ранее сообщил, что в России может появиться статус «ветеран журналистики особого риска». По его словам, соответствующая инициатива почти готова к обсуждению с правительством и финансово-экономическим блоком. Парламентарий отмечал, что проект позволит охватить журналистов, которые работают в горячих точках и освещают контртеррористические операции.

Военкор Александр Сладков, комментируя инициативу, отметил, что ее авторы не могут понять, что ценность имеют не только льготы. Он назвал их «пятой колонной», которая стесняется признать, что сейчас страна ведет борьбу за существование. Журналист напомнил, что репортеры сегодня выполняют свои задачи не рядом с военными, а вместе с ними и предложение о новом статусе выглядит унижением.