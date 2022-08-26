В посольстве России ответили на статью Госдепа о «фильтрационных лагерях» В посольстве России назвали статью Госдепа о «фильтрационных лагерях» в ДНР фальшивкой

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Посольство России в Вашингтоне

Посольство России в Вашингтоне заявило, что Госдеп США продолжает распространять фальшивую информацию о «созданных Москвой фильтрационных лагерях» в ДНР и причастности к разрушению гражданских объектов в ЛНР. Делается это с целью дискредитации российской спецоперации на Украине, сообщается на сайте дипмиссии.

О создании якобы более 20 фильтрационных лагерей в ДНР говорится в статье, опубликованной запущенным Госдепом проектом Conflict Observatory. Утверждения в ней сделаны со ссылкой на «исследователей» Йельского университета.

Госдепартамент продолжает транслировать домыслы о якобы созданных нами в ДНР «фильтрационных лагерях», а также причастности Вооруженных сил Российской Федерации к разрушению образовательных, медицинских учреждений и культурных объектов в ЛНР. Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции, — отметили в дипмиссии.

Дипломаты напомнили, что в Москве придерживаются норм международного права, к мирному населению Украины отношение уважительное, а объекты гражданской инфраструктуры не обстреливаются.

Россия, напротив, восстанавливает социальные объекты, разрушенные в результате «изуверских действий киевского режима», указали в посольстве.

Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне еще в марте опровергало сообщения западных СМИ о якобы создании в Мариуполе «фильтрационных лагерей». Их назвали ложью, переходящей все границы. По данным дипломатов, в украинском городе тогда работали лишь пункты досмотра мирных граждан, покидавших зону активных боевых действий.