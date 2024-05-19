В Москве и Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли МИД готовит документы для открытия магазинов беспошлинной торговли в Москве

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Министерство иностранных дел России ведет работу по оформлению документов, необходимых для открытия магазинов беспошлинной торговли, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент пресс-службы и информации Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при ведомстве. Предполагается, что торговые точки появятся в Москве и Санкт-Петербурге.

В настоящий момент ведется работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов, — указали в департаменте.

Там отметили, что цены в таких магазинах будут установлены в рублях, евро и долларах. Приобрести товары в этих точках будет возможно, только предъявив документы, подтверждающие аккредитацию при МИД.

В марте 2023 года в России работали 162 магазина Duty Free, из которых 111 расположены в аэропортах, следует из реестра Федеральной таможенной службы. В сравнении с началом 2022 года количество точек беспошлинной торговли в стране снизилось на 32%.

Начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ Вячеслав Фатин в феврале этого года сообщил, что для координации этой торговли будет оформлено юридическое лицо в форме ООО. Беспошлинная торговля будет доступна не только для иностранных сотрудников консульств и диппредставительств, а, в том числе, для их персонала и родственников, если они проживают в России.