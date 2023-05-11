В Минздраве оценили состояние Прилепина Мурашко заявил, что речи о выписке Прилепина пока не идет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Выписывать из больницы писателя Захара Прилепина пока рано, он продолжает лечение, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС. Публицист находится в стационаре менее недели.

Нормальное состояние, продолжается лечение, в том числе сегодня из федеральных институтов приедут специалисты на консультацию. [Выписка] — пока нет еще, — сказал Мурашко.

9 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал первое видео с Прилепиным после покушения. На кадрах, снятых в больничной палате, писатель обратился к россиянам и поздравил их с Днем Победы. Губернатор в свою очередь поблагодарил медиков за оказанную публицисту помощь.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. Взрывное устройство сработало под днищем машины. В результате писатель получил ранение, а его водитель погиб. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Прилепина прооперировали в тот же день. Пресс-секретарь писателя рассказывала, что он чувствует себя хорошо и пребывает в бодром расположении духа. 7 мая Прилепин впервые вышел на связь после теракта.