В Минпросвещения рассказали об устранении очереди на запись в детсады Глава Минпросвещения Кравцов: очередь в детсады практически устранена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередь на запись в детские сады и другие учреждения дошкольного образования практически устранена. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, пишет Агентство городских новостей «Москва». Он уточнил, что в течение последних трех лет в России построили более тысячи детсадов.

Этот учебный год завершился по тем планам, которые были установлены президентом. Начну с дошкольного образования — практически ликвидирована очередь в детские сады, — заявил Кравцов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит единую электронную очередь для зачисления детей в детские сады.

До этого Росстат назвал регионы России, в которых дети реже всего посещают детские сады, находясь на домашнем обучении. Первыми в списке оказались несколько северокавказских республик, Москва и Республика Тыва. В пресс-службе ведомства сообщили, что хуже всех охвачена дошкольными образовательными учреждениями Республика Дагестан.