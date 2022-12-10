В Минобороны России сообщили о продолжении наступления в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы РФ

Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. За минувшие сутки там было ликвидировано более 50 украинских военнослужащих и несколько единиц техники. Он также сообщил о продвижении ВС РФ на Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях: общие потери в живой силе украинской армии составили более 140 человек. Отмечается, что Вооруженными силами РФ также были сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

На Донецком направлении российские подразделения продолжали наступательные действия, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов, — говорится в заявлении.

10 декабря российский расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Отмечается, что перед расчетом была «поставлена задача по уничтожению опорных пунктов» и даны их цели.

Ранее Конашенков сообщил, что российские войска в ДНР в районе населенного пункта Северск уничтожили РСЗО «Ураган» и три установки РСЗО «Град», принадлежавшие ВСУ. По его словам, также ВС РФ в Запорожской области поразили шесть пусковых установок американских РСЗО MLRS и немецких MARS II.