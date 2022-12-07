Минобороны показало работу «вооруженного до зубов» поезда в зоне СВО

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры работы «вооруженного до зубов» специального поезда железнодорожных войск в зоне проведения спецоперации. В ролике начальник расчета зенитной установки Вячеслав рассказал, что бойцы благодаря оснащению поезда могут выявлять низколетящие воздушные аппараты (возможность поражения до 1,5 километра), укрепленные позиции и наземную легкобронированную технику (возможность поражения до 2,5 километра).

Специальный поезд, вооруженный, как говорится, до зубов. У бойцов стрелковое оружие: начиная от автомата и заканчивая крупнокалиберным пулеметом. На вооружении также имеется зенитная установка для уничтожения воздушных и наземных целей. Спаренная 23-мм пушка на поезде — главный калибр. Также имеются позиции снайпера, — рассказали в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь в задачи состава входит техническая разведка и разминирование. При необходимости поезд может быть привлечен к работам по восстановлению разрушенных дорожных направлений.

На кадрах видно, как по ходу движение из окон состава военные «прикрывают» местность. После остановки саперы начинают обследовать мосты и железнодорожные пути.

Ранее в Сети появилось видео того, как российские военные на Угледарском направлении штурмуют позиции украинских войск, в том числе используя беспилотники. На кадрах можно увидеть, как на позиции ВСУ сбрасываются гранаты РГД-5. Оператор беспилотника разведчиков направляет гранату точно в окоп.