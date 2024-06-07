В Минэкономразвития назвали главные направления сотрудничества с Баку Вольвач: Баку и Москва развивают транспортно-логистическуу инфраструктуру

Фото: Евгений Реутов/Росконгрес

Азербайджан и Россия обращают особое внимание на развитие транспортно-логистической инфраструктуры, заявил замминистра экономразвития РФ Дмитрий Вольвач в ходе тематической сессии «Россия — Азербайджан», которая состоялась «на полях» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, которые приводит пресс-служба министерства, речь идет о пунктах пропуска и устранении «узких мест» у пунктов консолидации и перевалки грузов.

Вольвач отметил, что Россия и Азербайджан прилагают совместные усилия для реконструкции сети железнодорожных и автомобильных дорог в рамках Западного маршрута МТК «Север-Юг». По его словам, также Москва и Баку модернизируют автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

Директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев ранее заявил, что товарооборот между Россией и Азербайджаном с начала 2024 года достиг $1,3 млрд, Москва стала первой в нефтяном экспорте Азербайджана. По его словам, только за четыре месяца 2024 года отечественных товаров импортировали на сумму $350 млн. Он подчеркнул, что страны также начали работу над развитием отношений в сфере альтернативной энергетики.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что Москву и Баку связывают успешные, прагматичные и надежные отношения. Глава государства также обратил внимание, что в Азербайджане открыли свыше 300 русскоязычных школ.