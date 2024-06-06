Назван товарооборот Москвы и Баку с начала 2024 года Глава AZPROMO: товарооборот Баку и Москвы достиг $1,3 млрд с начала 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товарооборот между Россией и Азербайджаном с начала 2024 года достиг $1,3 млрд, Москва стала первой в ненефтяном экспорте Азербайджана, заявил директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев. По его словам, только за четыре месяца 2024 года отечественных товаров импортировали на сумму $350 млн, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ. Он подчеркнул, что страны также начали работу над развиватием отношений в сфере альтернативной энергетики.

За четыре месяца текущего года товарооборот Азербайджана и России превысил $1,3 млрд. <...> Если говорить о том, где еще можно развивать отношения Москвы и Баку, то это сфера альтернативной энергетики, — отметил директор агентства по поощрению экспорта и инвестиций.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страна в течение последних двух лет перенаправила примерно 80% экспорта энергоресурсов на рынки в дружественные страны. В частности, министр имел в виду Азиатско-Тихоокенский регион, Африку и Латинскую Америку.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что Москву и Баку связывают успешные, прагматичные и надежные отношения. Глава государства также обратил внимание, что в Азербайджане открыли свыше 300 русскоязычных школ.