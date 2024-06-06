Стали известны страны, куда РФ перенаправила экспорт энергоресурсов Новак: РФ перенаправила около 80% экспорта энергоресурсов в дружественные страны

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Россия в течение двух последних лет перенаправила примерно 80% экспорта энергоресурсов на рынки в дружественные страны, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В частности, речь идет об Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Африке и Латинской Америке, передает корреспондент NEWS.ru с полей Петербургского международного экономического форума.

Важное направление, о котором говорил президент, связано с диверсификацией экспортных поставок. Это задача, которая решалась на протяжении последних двух лет, — отметил Новак.

При этом российская стратегия диверсификации развивается успешно, указал вице-премьер. Проекты по развитию инфраструктурных мощностей активно реализуются по всем направлениям, констатировал он.

Ранее сообщалось, что страны — участницы «Группы семи» (G7) собираются снизить прибыль России от экспорта энергоресурсов. Проект заявления подготовлен по итогам встречи министров экономики и финансов в Италии. Согласно документу, для этого они намерены усилить экономические и финансовые санкции против Москвы.

В марте Евросоюз увеличил закупки в России железа, стали и алюминия. Это произошло из-за кратного роста спроса в Бельгии и Германии. Экспорт железа и стали в Европу повысился весной в 1,7 раза, до €328 млн, что случилось впервые с мая 2023 года.