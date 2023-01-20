МИД РФ: США тайно спонсируют ИГ

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Ирак, Багдад: общий вид захваченного оружия, принадлежащего «Исламскому государству»

Белый дом пытается установить связь с противниками действующих афганских властей и тайно спонсирует организацию «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил в эфире телеканала «Россия 24» спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. По его словам, таким образом власти США хотят отомстить за свое поражение в Афганистане.

Да, такие данные есть, они это делают не во благо, а во вред, поскольку им очень хочется отомстить за свое позорное военно-политическое поражение в Афганистане, и в отместку они делают все, чтобы на этой многострадальной земле мир не установился. Но хуже является еще то, что кроме контактов с вооруженной оппозицией в Афганистане англосаксы скрытно спонсируют игиловцев, которые заточены против стабильности не только наших центральноазиатских партнеров, но и безопасности России, — сказал Кабулов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал текущую обстановку в Афганистане крайне сложной. По его словам, перспективы ее нормализации не видны, хотя с момента смены власти в стране прошло более года. Патрушев заявил, что созданная «Талибаном» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) система управления и их политика во внутренних делах не помогают стране.