В МИД РФ отреагировали на высылку двух российских дипломатов из Австрии МИД РФ: Россия ответит на высылку двух российских дипломатов из Австрии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не оставит без ответа высылку двух российских дипломатов из Австрии, заявили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве РФ. Ранее сообщалось, что сотрудники российского посольства должны покинуть страну до 19 марта.

Москва ответит на решение Австрии о высылке двух российских дипломатов, — говорится в сообщении.

О решении Вены 13 марта сообщило издание Die Presse. В конце февраля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о невозможности достичь мира на Украине без переговоров с участием президента РФ Владимира Путина. Нехаммер отметил, что готов лично встретиться с российским лидером, если это принесет пользу урегулированию украинского конфликта.

Ранее канцлер Австрии также допустил прекращение поставок российского газа в Европу по газопроводу, проходящему через территорию Украины, в случае повреждения транзитной магистрали при обстреле или в результате теракта. В связи с этим Нехаммер призвал искать альтернативные маршруты.

Аналитик и публицист Александр Роджерс заявил, что в случае отказа Австрии от поставок российского газа стране будет просто нечем его заменить. По его словам, сообщения ряда СМИ о том, что австрийские власти планируют выход из контрактов на поставки российского газа, не соответствуют действительности.