Двух российских дипломатов вышлют из Австрии Presse: Австрия высылает двух сотрудников посольства России

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Австрия высылает двух сотрудников российского посольства, сообщило издание Die Presse. По его данным, дипломаты должны будут покинуть страну до 19 марта.

После высылки сотрудников посольства России в Вене в прошлом году МИД Австрии сообщил еще двум дипломатам РФ «в начале недели», что они будут высланы «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом», — говорится в публикации.

В конце февраля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о невозможности достичь мира на Украине без переговоров с участием президента РФ Владимира Путина. Нехаммер отметил, что готов лично встретиться с российским лидером, если это принесет пользу урегулированию украинского конфликта.

Ранее канцлер Австрии также допустил прекращение поставок российского газа в Европу по газопроводу, проходящему через территорию Украины, в случае повреждения транзитной магистрали при обстреле или в результате теракта. В связи с этим Нехаммер призвал искать альтернативные маршруты.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее заявила, что ситуация в мировой экономике в 2023 году существенно изменилась в пользу России. Она указала, что РФ смогла обойти Германию в рейтинге крупнейших экономик мира.