В ЕС допустили подрыв газопровода на Украине Канцлер Австрии допустил повреждение газопровода через Украину

Фото: Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил прекращение поставок в Европу российского газа по газопроводу через Украину в случае его повреждения при обстреле или в результате теракта. По его словам, которые приводит ТАСС, в связи с этим нужны альтернативные маршруты.

Там зона боевых действий, газопровод может быть поврежден в любой момент из-за теракта или обстрелов, что дестабилизирует ситуацию с поставками, — сказал Нехаммер.

По словам канцлера, сейчас газохранилища в Австрии заполнены на 78%. Он заверил, что стране обеспечена энергетическая безопасность.

В стремлении к диверсификации Австрия начала импортировать сжиженный природный газ из Норвегии, добавил Нехаммер. При этом доля российского газа в австрийском импорте в декабре 2023 года достигла рекордных 98%.

Транзит через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после остановки прокачки по газопроводу «Северный поток» из-за разрушений.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов продолжать транзитные поставки российского газа в случае, если будет запрос европейских стран. По его словам, украинская сторона при этом не намерена вести переговоры с Москвой по данному вопросу.