Канцлер Австрии признал недостижимость мира на Украине без Путина Канцлер Австрии: мир на Украине нельзя достичь без переговоров с Путиным

Фото: IMAGO/Harald Dostal/www.imago-images.de/Global Look Press

Карл Нехаммер

Мир на Украине нельзя достичь без участия в переговорах президента России Владимира Путина, заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер на парижской конференции 20 глав государств в поддержку Украины. Австрийский политик добавил, что готов вновь встретиться с российским лидером, если это принесет пользу.

Путин также нужен за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира, — почеркнул Нехаммер, его слова приводит издание Exxpress.

Свою мысль он также развивал в соцсети Twitter (X), где написал, что вынесет на конференции на обсуждение нейтральную позицию Австрии о необходимости переговоров не только с Россией.

Для этого Европа также должна покинуть свою собственную эхо-камеру и сотрудничать с ключевыми игроками из других частей мира, таких, как государства БРИКС и глобальный Юг, — уточнил австрийский политик.

Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на заседании текущей сессии Генассамблеи ООН сообщил, что существует около 10 мирных планов по урегулированию конфликта на Украине, шесть или семь из них публичны, однако остальные пока засекречены. Один из них — «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского. Швейцарский дипломат отметил, что Берн надеется организовать мирную конференцию, на которой собравшиеся обсудили бы и проанализировали все существующие проекты.