В МИД РФ назвали обязательные условия для мирного урегулирования на Украине МИД РФ: Киев для мирного урегулирования должен прекратить боевые действия и теракты

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Мирное урегулирования на Украине возможно исключительно в том случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, такая позиция является принципиальной для российской стороны.

Со своей стороны, продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимо подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, также должны быть признаны «новые территориальные реалии», обеспечена «демилитаризация и денацификация» страны, права ее русскоязычного населения и нацменьшинств «в соответствии с требованиями международного права».

При этом Галузин отметил, что Запад активно продвигает «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года. По мнению российского дипломата, данная формула «представляет собой набор ультиматумов России с требованием о капитуляции».

Ранее ливанское издание L’Orient-Le Jour сообщило со ссылкой на источники среди западных и арабских дипломатов о том, что президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил о готовности организовать встречу президентов России и Украины на полях конференции ООН по климату COP28, которая пройдет в Дубае 30 ноября. В свою очередь агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи сообщило, что республика настроена принять участие в рабочей группе по реализации «формулы мира» Владимира Зеленского. По данным издания, в Сеуле надеются, что это поможет южнокорейскому бизнесу получить крупные проекты по восстановлению страны.

Кроме того, издание New York Times узнало о том, что Владимир Зеленский сообщил своим дипломатам о возрастающем давлении на Киев со стороны Запада по вопросу мирных переговоров с Россией. Издание отмечает, что украинское руководство рискует столкнуться с проблемой сохранения западной поддержки, поскольку дорогостоящее и изнурительное контрнаступление Украины не дает результатов.