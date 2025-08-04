В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики

Главой департамента Северной Атлантики МИД России стал Александр Гусаров, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Приказ о его вступлении в должность был подписан 31 июля.

Приказом МИД России от 31 июля 2025 года № 16883 Гусаров Александр Евгеньевич назначен директором департамента Северной Атлантики, — сказано в сообщении.

43-летний дипломат является выпускником МГИМО 2004 года. Его карьерный путь включает должности в постоянном представительстве РФ при ЕС в Брюсселе (2012–2017), руководство отделом в департаменте общеевропейского сотрудничества (2018–2022) и пост советника-посланника в российском посольстве в Лондоне (2022–2025).

Ранее стало известно, что Денис Гончар назначен новым послом России в Бельгии. Такая информация следует из указа президента РФ Владимира Путина. Еще одним указом российский лидер освободил от этой должности Александра Токовинина.

До этого Путин подписал указ, которым назначил Георгия Михно на должность посла страны в Польше. Кроме того, глава государства снял с данного поста Сергея Андреева. До назначения послом Михно работал заместителем директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз в Министерстве иностранных дел России.