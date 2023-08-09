В МИД РФ напомнили позицию Москвы по зерновой сделке МИД России не исключил возобновления зерновой сделки после выполнения требований Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Требования России для возобновления участия страны в зерновой сделке остаются прежними, заявил NEWS.ru в ходе брифинга заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Дипломат пояснил, что реальное положение дел по поставкам украинского зерна замалчивается Вашингтоном, при этом обязательства по снятию ограничений на поставки российской сельхозпродукции до сих пор не были выполнены.

Замалчивается, что украинское зерно поставляется в сытую Европу, морской коридор используется киевским режимом для террористических атак, заблокирован российский сельхозимпорт незаконными односторонними санкциями. Поэтому требования России остаются прежними. Сначала их выполнение и только потом вопрос реанимирования черноморской инициативы, — заявил Зайцев.

5 августа в Госдепе попросили Россию конкретизировать требования для возобновления зерновой сделки. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ заявила, что условием Москвы является выполнение второй части пакетной договоренности, предполагающей снятие ограничений для экспорта российских удобрений и другой сельскохозяйственной продукции на внешние рынки.

При этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев продолжит поставлять украинское зерно по Черному морю. По его словам, украинскую сторону не беспокоит выход России из соглашения. Он напомнил, что Киев не заключал никаких договоренностей непосредственно с Москвой.