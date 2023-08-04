«Нам по барабану»: Украина заявила, что продолжит поставки зерна по ЧМ Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев продолжит отправку зерна по Черному морю

Фото: shutterstock.com

Украина продолжит использовать Черное море для поставок своего зерна, заявил в эфире «Украинского радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. По его словам, Киев не беспокоит, что Россия вышла из зерновой сделки. По его словам, Украина не заключала с РФ никаких договоренностей.

Откуда выходила Россия — нам по барабану. Потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, ни у кого спрашивать разрешения не собираемся, — заявил Данилов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует Черное море в качестве шантажа. Он также осудил Москву за решение о выходе из зерновой сделки, поблагодарив пот этом Турцию за усилия по восстановлению договоренностей.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель при этом заявил, что Россия продолжает продавать дешевое зерно третьим странам, что сделать их «зависимыми» от этих поставок. Евросоюз в то же время пытается сделать так, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность в мире, добавил он.