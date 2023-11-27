В МЧС заявили об эвакуации более 350 человек в Крыму из-за непогоды МЧС: 118 эвакуированных крымчан находятся в пунктах временного размещения

Фото: МЧС РФ

Более 350 человек эвакуировали в Крыму из-за непогоды, сообщило МЧС России. По данным ведомства, 118 из них находятся в шести пунктах временного размещения. Наряду с этим в министерстве подтвердили гибель одного человека и заявили о 10 пострадавших.

Сильнейший шторм бушует на территории Республики Крым. Пострадали 10 человек, к сожалению, один человек погиб. В превентивных целях проведена эвакуация более 350 человек, из них 118 находятся в шести пунктах временного размещения, — говорится в сообщении.

Мощный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край накануне. В Крыму объявили 27 ноября выходным днем.

В МЧС России сообщили, что в Крыму после шторма один человек пропал без вести. Также, по данным местных властей, погиб житель села под Судаком, вышедший посмотреть на волны во время ветра. Советник главы республики Сергея Аксенова Олег Крючков назвал масштабы разрушений небывалыми. По его словам, ущерб очень большой, и он еще оценивается.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что обрушившийся на Крым шторм стал самым мощным за все время метеорологических наблюдений. Он отметил, что похожая буря была во времена Крымской войны в 1854 году. Тогда стихия поглотила более 30 кораблей европейской коалиции.