В ЛДПР предложили лишить коллекторов права «кошмарить» должников Слуцкий: запрет на передачу права требования микрокредитов остудит коллекторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа депутатов ЛДПР предложила запретить микрофинансовым организациям передавать право требования задолженности по микрокредитам другим лицам, в качестве которых среди прочих могут выступать коллекторские организации. Лидер партии Леонид Слуцкий заявил корреспонденту NEWS.ru, что коллекторы задним числом «рисуют» задолженность или пени и пытаются отнять у людей имущество.

У нас в ЛДПР много подобных обращений, когда коллекторы задним числом рисуют задолженность или пени и пытаются отнять у людей имущество. Запрет на передачу права требования остудит активность агентств по выбиванию долгов, — рассказал он.

На сегодняшний день кредиторы имеют право передавать право требования задолженности в случае, если истребование долга оказалось затруднено. В результате микрофинансовые организации привлекают коллекторские агентства, чтобы оказать дополнительное воздействие на должника. В ЛДПР уверены, что принятие законопроекта позволит уберечь граждан от коллекторов, которые выкупают долг у кредиторов и пытаются выставить миллионные счета на оплату задолженности.

Ранее стали известны результаты социсследования, согласно которым большинство россиян поддерживают законопроект о самозапрете выдачи кредитов. В поддержку такого ограничения выступили 74% опрошенных жителей страны, среди них больше всего тех, кто зарабатывает не менее 100 тысяч рублей в месяц.