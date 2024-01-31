Назван процент москвичей, которые запретили бы выдавать себе кредиты SuperJob: 77% жителей Москвы поддержали самозапрет на выдачу кредитов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство москвичей поддерживают законопроект о самозапрете выдачи кредитов, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на результаты исследования SuperJob. В поддержку такого ограничения выступили 77% опрошенных жителей столицы, среди них больше всего тех, кто зарабатывает не менее 100 тысяч рублей в месяц.

Среди москвичей 44% заявили, что готовы уже сейчас запретить выдавать себе кредиты. В большинстве своем это люди старше 45 лет и те, кто не брали займы за последние полгода.

Против самозапрета на кредиты выступили 5% жителей Москвы. Они считают, что таким законопроектом власти пытаются переложить ответственность с государства и финансовых организаций на простых людей.

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов внесли в Госдуму весной 2023 года, в октябре документ был принят в первом чтении. Предлагаемые поправки предполагают, что такие ограничения должны вступать в силу на следующий день после подачи заявления, а на снятие запрета потребуется уже двое суток.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2023 года россиянам выдали свыше 3 млн микрозаймов, что на 3,5% превысило показатель за ноябрь. Больше всего микрозаймов выдали в Москве (194 тысячи), Подмосковье (около 157 тысяч) и Краснодарском крае (почти 131 тысяча). Также в первую пятерку вошли Башкирия и Свердловская область. Наибольший прирост зафиксировали в Ставропольском и Краснодарском краях, а также Саратовской, Ростовской и Самарской областях.