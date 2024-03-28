В Кремле высказались о восстановлении «Крокуса» после теракта Песков: вопрос о реконструкции «Крокуса» обсуждать рано

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вопрос о реконструкции после теракта подмосковного «Крокус Сити Холла» обсуждать рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также еще не время говорить об этом и занимать какую-то позицию.

Сейчас этот вопрос в повестке дня Кремля и общественности не стоит. Все-таки идет активная фаза следствия, — сказал представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что восстанавливать концертный зал на месте гибели людей недопустимо. По ее словам, на этом месте нужно установить мемориал, а не проводить там увеселительные мероприятия.

Тем временем, продюсер Иосиф Пригожин выразил надежду, что владельцы «Крокус Сити Холла», бизнесмены Араз Агаларов и его сын Эмин, восстановят концертный зал. По его словам, в память о погибших в заново отстроенном «Крокусе» могли бы установить мемориальную доску.

Эмин Агаларов в свою очередь заявил, что пока нет окончательного решения по восстановлению концертного зала. Он подчеркнул, что это будет зависеть от мнения властей страны и самих россиян.

Также Агаларов пояснил, что страховка покроет лишь 1/40 суммы ущерба от теракта. При этом на строительство подобного «Крокусу» концертного зала потребуется минимум $150 млн, добавил он.